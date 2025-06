Sean Troup / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Tymoteusz Puchacz może trafić do Schalke

Tymoteusz Puchacz w sezonie 2024/2025 bronił barw dwóch klubów. Latem ubiegłego roku dołączył do Holstein Kiel, gdzie nie był w stanie wywalczyć miejsca w wyjściowej jedenastce. W związku z tym zimą udał się na wypożyczenie do Plymouth Argyle.

Co ciekawe obie drużyny spadły do niższej ligi. W przypadku zespołu z Niemiec mowa o spadku do 2. Bundesligi, zaś drużyna z Anglii spadła z Championship do League One, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy. W związku z tym media spekulują, że Puchacz po raz kolejny zmieni otoczenie. Kicker wskazał nawet potencjalny kierunek transferu. Okazuje się, że wahadłowy może zostać w Niemczech.

Źródło uważa, że Tymoteusz Puchacz może kontynuować karierę w Schalke 04 Gelsenkirchen. Zasłużony niemiecki klub to siedmiokrotny mistrz kraju. Ponadto w 1997 roku sięgał po triumf w Pucharze UEFA. Od kilku lat drużyna z Zagłębia Ruhry ma jednak trudności, aby wrócić do elity. Od sezonu 2021/2022 nie są w stanie awansować do Bundesligi, grając na jej zapleczu.

Warto dodać, że nowym trenerem Schalke został ostatnio Miron Muslić, czyli były szkoleniowiec Plymouth. Niewykluczone, że znajomość nowego opiekuna Die Knappen z Puchaczem przełoży się na transfer reprezentanta Polski.

Puchacz w minionym sezonie rozegrał łącznie 30 spotkań, w których zanotował dwie asysty.