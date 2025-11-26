PSG zrobiło to po odejściu Mbappe. Mogło stracić jeszcze jedną gwiazdę

16:52, 26. listopada 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Real Madryt polował na Achrafa Hakimiego, ale po transferze Kyliana Mbappe stracił szanse. "AS" ujawnia, co po odejściu gwiazdora zrobiło PSG.

Achraf Hakimi i Kylian Mbappe
fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Achraf Hakimi i Kylian Mbappe

Hakimi doceniony po odejściu Mbappe. Czaił się na niego Real

Real Madryt w zeszłym roku wreszcie zakończył wieloletnią sagę transferową i sprowadził Kyliana Mbappe. Paris Saint-Germain tym razem przegrało batalię o gwiazdora, który zmienił otoczenie w ramach transferu bezgotówkowego. Tym działaniem narobił sobie w stolicy kraju mnóstwo wrogów, a napięte relacje trwają do dzisiaj.

Nie jest tajemnicą, że Mbappe na Parc des Princes był traktowany wyjątkowo. Cieszył się statusem twarzy oraz lidera całego projektu, co miało odzwierciedlenie również w otrzymywanym wynagrodzeniu. Paryżanie płacili mu olbrzymie pieniądze, a do tego byli gotowi dać mu jeszcze więcej, byle tylko ten przedłużył wygasającą w 2024 roku umowę. Tak się nie stało, dlatego finalnie zakotwiczył w Realu Madryt.

Oprócz Mbappe, Królewscy mieli plan, aby sprowadzić również inną gwiazdę PSG. Achraf Hakimi już lata temu otrzymał informację, że jego powrót na Santiago Bernabeu jest możliwy, o ile również będzie dostępny za darmo. Zbiegło się to w czasie z nieudanymi negocjacjami z PSG. Wizja ponownych przenosin defensora do stolicy Hiszpanii była realna, ale gigant stracił swoją szansę po transferze Mbappe.

Odejście gwiazdora sprawiło, że w budżecie PSG pojawiła się wielka kwota do rozdysponowania. Wówczas Hakimi otrzymał bajeczną propozycję, którą przyjął z zadowoleniem. Miało to miejsce pod koniec 2024 roku – wtedy Real dowiedział się, że nie ma szans na transfer Marokańczyka.

Z perspektywy czasu ten ruch okazał się świetny dla paryżan – Hakimi jest uważany za najlepszego prawego obrońcę świata, a bez Mbappe w składzie udało się zdobyć Ligę Mistrzów po raz pierwszy w historii klubu.