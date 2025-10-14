PSG zgłasza się po piłkarza Romy. Muszą zapłacić 60 milionów euro

Paris Saint-Germain jest zainteresowane transferem Manu Kone - donosi Corriere dello Sport. AS Roma odpowiedziała na zapytanie ws. pomocnika. Rzymianie wycenili go na 60 mln euro.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Manu Kone obiektem zainteresowania PSG

Paris Saint-Germain od kilku sezonów trzyma się innej polityki transferowej. Właściciele stawiają na młodych zawodników z potencjałem do rozwoju, co szybko przyniosło im korzyści. W poprzedniej kampanii w większości to właśnie młode gwiazdy stanowiły o sile zespołu, który odniósł triumf w Lidze Mistrzów. W wyjściowej jedenastce błyszczą m.in. Bradley Barcola, Joao Neves czy Khvicha Kvaratskhelia.

Drużynę pełną młodych gwiazd światowego futbolu niebawem może wzmocnić kolejny utalentowany piłkarz. Jak informuje Corriere dello Sport, pojawiło się zainteresowanie zawodnikiem AS Romy. Na liście życzeń Paris Saint-Germain znalazł się Manu Kone.

Francuzi mieli złożyć wstępne zapytanie o dostępność 24-latka. Roma w odpowiedzi poinformowała ich, że transfer będzie możliwy za odpowiednią opłatą. Rzymianie wycenili pomocnika na 60 milionów euro. Kone trafił do Giallorossich w 2024 roku za 18 mln euro.

Kone w Romie zagrał jak dotąd w 53 meczach, zdobywając dwie bramki i asystę. Jego występy na poziomie Serie A przyciągnęły uwagę nie tylko PSG. Latem podczas okresu transferowego o piłkarza zabiegał Inter Mediolan. Ze względu na zbyt wysoką cenę Nerazzurri odpuścili.