IMAGO / Lafargue Raphael Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi i Kylian Mbappe

Kylian Mbappe latem ma zamienić Paris Saint-Germain na Real Madryt

Paryżanie obecnie szukają następcy swojego najlepszego zawodnika

Francuski dziennikarz Daniel Riolo uważa, że uwagę PSG może przykuć… Vinicius Junior

Vinicius Junior zamieni się miejscami z Kylianem Mbappe?

Przeprowadzka Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain do Realu Madryt jest już na ostatniej prostej. Niewykluczone, że PSG w letnim okienku transferowym będzie chciało zemścić się na Królewskich i spróbuje wyciągnąć ze stolicy Hiszpanii jednego z najlepszych piłkarzy lidera La Ligi – Viniciusa Juniora. Taką opinię wygłosił francuski dziennikarz Daniel Riolo.

– Wyobrażam sobie, że gdy Kylian Mbappe dołączy do Realu Madryt, to PSG będzie próbowało sprowadzić Viniciusa Juniora. Nie mówię, że to zrobią, ale mogą spróbować. Kiedy Paris Saint-Germain czegoś chce, to jest zdeterminowane. Jeśli oferta byłaby wysoka, Florentino Perez mógłby się ugiąć – przekazał Daniel Riolo na antenie programu “L’After Foot”.

– Osobiście uważam, że podpisanie kontraktu z Viniciusem byłoby złym posunięciem PSG – dodał dziennikarz francuskiej stacji “RMC Sport”. Taki transfer wydaje się jednak mało prawdopodobny.