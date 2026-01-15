PSG zaplanowało wielki transfer. Gwiazdor Barcelony zdecydował!

Nicolò Campo / alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Rashford zdecydował. PSG planowało wymianę z Man Utd

PSG od dłuższego czasu monitorowało sytuację Rashforda i miało rozważać nawet wariant wymiany z udziałem Bradleya Barcoli. Ten scenariusz jest jednak bardzo mało realny. Priorytetem zawodnika jest dalsza gra na Camp Nou.

Rashford szybko zyskał uznanie w szatni Barcelony. W trwającym sezonie Anglik strzelił siedem goli i zanotował jedenaście asyst, stając się ważnym elementem ofensywy. Dlatego trzeba powiedzieć, że piłkarz dobrze odnalazł się w realiach La Ligi. W klubie panuje ogólne przekonanie, że piłkarz wypełnił lukę na skrzydle, której Barcelona od dawna nie potrafiła skutecznie załatać.

Wszystko wskazuje na to, że Barcelona zamierza aktywować opcję wykupu zawartą w umowie wypożyczenia z Manchesterem United. Sam zawodnik nie jest zainteresowany powrotem do Premier League, a sytuacja organizacyjna United dodatkowo utwierdza go w decyzji o pozostaniu w Hiszpanii.

Poza PSG sytuację Rashforda obserwuje także Atletico Madryt, ale najbardziej realny scenariusz to jego dalsza gra w Barcelonie. Decyzja piłkarza jest już przesądzona, a kataloński klub jest coraz bliżej definitywnego zamknięcia tematu transferu.