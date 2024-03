IMAGO/CordonPress Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Victor Osimhen prawdopodobnie będzie jednym z bohaterów letniego okna transferowego

O Nigeryjczyka zabiegają czołowe europejskie kluby

Według Gianluki Di Marzio Osimhen jest naturalnym następcą Mbappe w PSG

Osimhen odejdzie z Napoli

Victor Osimhen po czterech latach prawdopodobnie pożegna się z Napoli. 25-letni napastnik chce zrobić kolejny krok w karierze i chciałby po zakończeniu sezonu zmienić barwy klubowe. Gotowi na jego sprzedaż są również przedstawiciele włoskiego klubu, choć w grudniu piłkarz przedłużył do 2026 roku kontrakt z klubem.

– Osimhen nie zostanie w Neapolu. Prezes Napoli potwierdził, że przedłużenie z nim kontraktu wynikało tylko z tego, że zasługiwał na wyższą pensję. Dzięki temu Napoli ma więcej do powiedzenia, ale obowiązuje także klauzula odstępnego w wysokości 130-140 milionów euro. Cena Osimhena wyniesie mniej więcej tyle. Osimhen chce odejść, więc to koniec jego pobytu w Napoli – powiedział Gianluca Di Marzio.

PSG naturalnym kierunkiem

Osimhen od dłuższego czasu znajduje się celowniku wielu europejskich klubów i nie będzie miał żadnego problemu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Jednym z klubów zdeterminowanych do jego pozyskania może być Paris Saint-Germain. Paryżanie szukają obecnie zawodnika, który mógłby wypełnić lukę po Kylianie Mbappe, który latem przeniesie się do Realu Madryt. Nigeryjczyk wydaje się być ich priorytetem.

– Naturalnym krokiem było dla niego PSG, ponieważ jest naturalnym następcą Kyliana Mbappe. PSG zrobi wszystko, aby go pozyskać, a z Napoli ma świetne relacje. To naturalny kierunek, choć nie ma 100-procentowej pewności, że tam przejdzie – kontynuował Di Marzio.

Chelsea głównym rywalem

PSG musi się jednak liczyć z dużą konkurencją. Osimhen od dłuższego czasu jest łączony także z przenosinami do Premier League. Kluby angielskiej ekstraklasy dysponują bowiem wystarczającymi funduszami do przekonania do transferów zarówno Napoli, jak i samego zawodnika. Według medialnych doniesień, Osimhena mocno do transferu namawiają przedstawiciele Chelsea.

– Kluby Premier League również będą o niego zabiegać, ale on chce grać w Lidze Mistrzów. Dlatego też Chelsea może być trudno go sprowadzić, chociaż chciała go już ubiegłego lata i w styczniu – dodał Di Marzio.

Osimhen w Napoli występuje od początku sezonu 2020/21. W barwach włoskiego klubu, którego kosztował 75 milionów euro, rozegrał do tej pory 99 spotkań w Serie A, zdobywając 61 bramek.