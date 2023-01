Pressfocus Na zdjęciu: Pablo Sarabia

Pablo Sarabia opuści PSG w zimowym oknie transferowym. Hiszpan swoją karierę kontynuować będzie w Premier League.

PSG szykuje się na sprzedaż piłkarza

Stolicę Francji opuści Pablo Sarabia

Hiszpan przeniesie się do Premier League

Z Ligue 1 do Premier League. Trener potwierdza

Wraz z końcem minionego sezonu, w PSG nastały nowe rządy. Stanowisko pierwszego szkoleniowca objął Christophe Galtier, który zastąpił Mauricio Pochettino. Do roszady doszło też na szczeblu dyrektorskim. Obowiązki Leonardo przejął Luis Campos. Nowe twarze w Paryżu wprowadziły swoje porządki. Mimo tego w kadrze mistrza Francji został Pablo Sarabia. Jak się okazuje, nie na długo.

Hiszpan do Paryża trafił latem 2019 roku. Wówczas PSG zapłaciło Sevilli 18 milionów euro za piłkarza, który nie zrobił wielkiej kariery w stolicy Francji. Rozegrał on 98 meczów, w których 22 razy wpisał się na listę strzelców, a 12 razy zaliczył ostatnie podanie. Sarabia sezon temu zaliczył udane wypożyczenie do Sportingu. Formy z ligi portugalskiej nie udało się jednak przekuć na francuskie boiska. Hiszpan pozostaje bez gola i asysty w bieżącej kampanii.

Sarabia od kilku dni łączony jest z opuszczeniem PSG. Teraz wiadomo, że transakcja dojdzie do skutku niemal na pewno. Hiszpan zainteresował się prowadzący Wolverhampton Julen Lopetegui. Jego zespół walczy o utrzymanie w Premier League, więc pomoc ze strony piłkarza PSG, może być nieoceniona. Transfer Hiszpana właściwie potwierdził jego trener. – Jeśli może rozkwitnąć w Premier League, niech rozkwitnie w Premier League. Życzę mu wszystkiego dobrego – rzekł Christophe Galtier. Saraba ma kontrakt z mistrzem Francji do 30 czerwca 2024 roku, więc Wolverhampton zapewne zapłaci paryżanom kilka milionów euro za piłkarza, który ma dołączyć do Wilków w przyszłym tygodniu.

Czytaj także: Wilki aktywne w zimowym okienku. Transfer brazylijskiego talentu sfinalizowany