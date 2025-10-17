PSG zemści się za Mbappe. Poluje na gwiazdę Realu Madryt!

PSG obrało za cel wyciągnięcie z Realu Madryt Viniciusa Juniora. To ma być zemsta za transfer Kyliana Mbappe, który opuścił Parc des Princes w 2024 roku - uważa "El Nacional".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Mbappe w Realu, Vinicius w PSG? Szalony plan giganta

Real Madryt dopiął swego, wreszcie sprowadzając do siebie Kyliana Mbappe po latach spekulacji. Doszło do tego latem 2024 roku, kiedy to wygasła jego umowa z Paris Saint-Germain. W ramach wolnego transferu gwiazdor przeniósł się do stolicy Hiszpanii, co oczywiście nie spodobało się władzom paryskiej ekipy. Ta saga trwała przez bardzo długi czas, a sam zawodnik zdaniem klubu nie zachowywał się właściwie. Ostatecznie to Królewscy wzmocnili się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie.

PSG nie zapomina o tej sytuacji i planuje zemstę na Realu Madryt. „El Nacional” donosi, że w stolicy Francji padł pomysł pozyskania Viniciusa Juniora, co oczywiście byłoby odpowiedzią na transfer Mbappe. Opracowano strategię, której wynikiem miałoby być zakontraktowanie Brazylijczyka w 2027 roku za darmo.

Pomóc mają w tym wątpliwości samego Viniciusa, który w dalszym ciągu nie przedłużył umowy z Królewskimi. Ta obowiązuje właśnie do 2027 roku, a regularnie w głowie zawracają mu Saudyjczycy, oferując rekordowe zarobki. W Paryżu Vinicius także mógłby liczyć na lepsze wynagrodzenie od dotychczasowego.

PSG liczy, że Vinicius w kolejnych miesiącach dalej nie będzie w stanie porozumieć się z Realem, by następnie mogło dojść do próby przekonania go do przeprowadzki na Parc des Princes. Z pewnością Brazylijczyk stałby się jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie.