PSG planuje transfer pomocnika. W grze nawet 60 mln euro

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Said El Mala w kręgu zainteresowań PSG

Paris Saint-Germain w obecnym sezonie Ligue 1 notuje solidne wyniki. Paryżanie mają na koncie 11 zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki, rywalizując o pierwsze miejsce w tabeli z RC Lens, które również prezentuje się znakomicie. Mimo dobrej formy zespołu, Luis Enrique zmaga się z problemami kadrowymi spowodowanymi licznymi kontuzjami kluczowych zawodników. Z tego względu władze klubu rozważają wzmocnienie ofensywy.

Na celowniku PSG znalazł się Said El Mala z FC Koln. Skrzydłowy jest objawieniem obecnego sezonu 1. Bundesligi. 19-latkiem od dłuższego czasu interesują się również Manchester United oraz Real Madryt. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Viktorii Koln, gdzie zdobywał cenne doświadczenie na seniorskim poziomie.

Po powrocie do klubu nie tylko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, ale bardzo szybko stał się jedną z kluczowych postaci drużyny. W 14 ligowych spotkaniach zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty, spędzając na boisku ponad 600 minut.

Jego imponujące liczby idą w parze z dynamiką, odwagą w grze jeden na jednego oraz dużą wszechstronnością ofensywną. El Mala najlepiej czuje się na lewym skrzydle, ale z powodzeniem może występować również na innych pozycjach w ataku.

FC Koln nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoją perełką. Klub raczej nie zgodzi się na transfer w trakcie zimowego okna, a kontrakt młodego zawodnika obowiązuje do czerwca 2030 roku. Władze zdają sobie sprawę, że zatrzymanie go po zakończeniu sezonu może być bardzo trudne. Według doniesień, cena wywoławcza za 19-latka może wynieść od 50 do 60 milionów euro.