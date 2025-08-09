Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lucas Chevalier

PSG kupiło następcę Donnarummy

PSG nie zwalnia tempa. Mistrzowie Francji i triumfatorzy Ligi Mistrzów nie zamierzają spoczywać na laurach – przed nowym sezonem Paryżanie poważnie wzmacniają już i tak mocną kadrę. O krok od przeprowadzki na Parc des Princes jest Illa Zabarny, obrońca Bournemouth. Jednak zanim Ukrainiec zostanie potwierdzony jako nowy zawodnik ekipy Luisa Enrique, francuski giant potwierdził duży transfer bramkarza.

Paris Saint-Germain pozyskało następcę Gianluigiego Donnarummy. Włocha między słupkami bramki Les Rouge-et-Bleu ma zastąpić Lucas Chevalier. Utalentowany 23-latek został sprowadzony z Lille za 40 milionów euro i podpisał pięcioletni kontrakt z nowym klubem.

Bienvenue à notre nouveau parisien Lucas Chevalier ❤️💙 pic.twitter.com/P19buIkf0d — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2025

Wszystko wskazuje na to, że dotychczasowa „jedynka”, a więc Donnarumma, jeszcze w tym okienku zmieni klubowe barwy. Reprezentant Italii już od jakiegoś czasu miał wspominać o chęci zmiany miejsca pracy i podjęciu nowych wyzwań. Jedną z ekip, która wyraża zainteresowanie sprowadzeniem 26-latka, jest Manchester United.