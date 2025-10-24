PSG zrezygnowało z tego transferu. Enrique wyjaśnił powód

Luis Enrique zachwyca się nad Achrafem Hakimim, który w jego odczuciu jest najlepszym prawym obrońcą świata. Wyjaśnia także, dlaczego PSG zrezygnowało ze wzmocnienia tej pozycji.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Luis Enrique

Enrique zachwycony Hakimim. „Najlepszy na świecie”

Paris Saint-Germain w zeszłym sezonie po raz pierwszy w historii zdobyło Ligę Mistrzów. Był to znakomity czas dla wielu jego zawodników, a Ousmane Dembele został nawet nagrodzony Złotą Piłką. Kibice docenili też innych graczy z Parc des Princes, w tym chociażby Vitinhę, Nuno Mendesa czy Achrafa Hakimi. Dla wielu paryżanie dysponują najlepszym duetem bocznych defensorów na świecie.

Do tej opinii przychylił się również Luis Enrique. Zapytany o Hakimiego przyznał, że to dla niego najlepszy prawy obrońca świata, który może zostać uznany najlepszym piłkarzem z Afryki.

Enrique wyjaśnił też, dlaczego PSG zrezygnowało ze wzmocnienia tej pozycji. Marokańczyk jest nie do wygryzienia z pierwszej jedenastki, a na dodatek dysponuje fantastycznym zdrowiem i kondycją. Transfer nowego prawego defensora kompletnie mija się z celem, gdyż Hakimi może występować w praktycznie każdym spotkaniu.

– Bez wątpienia Hakimi może zdobyć Afrykańską Złotą Piłkę, jest najlepszym prawym obrońcą na świecie. Dlatego nie sprowadziliśmy nikogo na tę pozycję, żeby mógł zastąpić go w trzech meczach. To również jeden z liderów w naszej szatni – tłumaczył szkoleniowiec paryskiej ekipy.

Hakimi gra dla PSG od 2021 roku, a jego umowa jest ważna do 30 czerwca 2029 roku.