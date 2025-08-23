PSG pożegnało legendę. Donnarumma przed nowym rozdziałem

Gianluigi Donnarumma kończy swoją przygodę z Paris Saint-Germain. Nowe wieści na temat bramkarza przekazał dziennikarz Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Fabrizio Romano ujawnił nowe informacje na temat Gianluigiego Donnarummy

Gianluigi Donnarumma po meczu drugiej kolejki Ligue 1 między Paris Saint-Germain a Angers pożegnał się z kibicami stołecznej drużyny. Odbyło się to w podniosłych okolicznościach, ponieważ PSG wygrało spotkanie (1:0). Tymczasem dziennikarz Fabrizio Romano podzielił się nowymi informacjami dotyczącymi włoskiego bramkarza.

„Wzruszający moment dla Gianluigiego Donnarummy, który żegna się z kibicami PSG jako legenda klubu. Nowy etap już wkrótce. Manchester City wciąż pracuje nad transferem” – napisał znany żurnalista na platformie X.

Tak naprawdę już 12 sierpnia Donnarumma w wiadomości do kibiców PSG potwierdził, że nie pozostanie w klubie. Obecny kontrakt bramkarza obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. W stołecznej drużynie wystąpił łącznie w 161 meczach.

Jeśli faktycznie transfer Donnarummy do Manchesteru City dojdzie do skutku, włoski bramkarz może stać się numerem jeden w drużynie Josepa Guardioli. Scenariusz taki staje się jeszcze bardziej prawdopodobny w kontekście możliwego odejścia Edersona z klubu, którego chce mieć u siebie Galatasaray.

26-letni zawodnik jest obecnie wyceniany na 40 milionów euro. W trakcie swojej kariery Donnarumma zdobył m.in. Ligę Mistrzów (1 raz), czterokrotnie mistrzostwo Ligue 1 oraz dwa razy Puchar Francji.

