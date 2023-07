Loic Tanzi donosi, że Paris Saint-Germain porozumiało się Galatasaray w sprawie transferu Leandro Paredesa. Argentyńczyk nie podjął jednak jeszcze ostatecznej decyzji i prosi o czas do namysłu.

IMAGO / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Leandro Paresdes

Paredes latem opuści PSG

Jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku

Pomocnik jest bliski transferu do Galatasaray

Paredes na wylocie z PSG

Leandro Paredes ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Juventusie. Argentyńczyk nie zdołał przekonać do swoich umiejętności Massimiliano Allegriego i Stara Dama nie zdecydowała się na transfer definitywny.

Pomocnik w czerwcu wrócił do PSG, ale od początku było jasne, że paryski klub nie wiąże przyszłości z Argentyńczykiem i będzie dążył do jego rychłej sprzedaży. Paredes od kilku tygodni był łączony z transferem do ligi tureckiej.

Jak donosi Loic Tanzi, dziennikarz francuskiego L’Equpie, PSG porozumiał się z Galatasaray w sprawie transferu Paredesa. Zespół z Turcji wynegocjował kwotę sześciu milionów euro, która najwyraźniej zadowoliła paryżan. Jednak Paredes nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji i poprosił o kilka dni do namysłu. Argentyńczyk czeka na oferty z mocniejszych klubów.

