PSG chce wynagrodzić zawodnika. Nowa umowa w drodze

Paris Saint-Germain osiągnęło porozumienie z Willianem Pacho w sprawie przedłużenia kontraktu - wynika z informacji "RMC Sport". Ekwadorski obrońca podpisze finalnie umowę obowiązującą do 2030 roku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Willian Pacho wkrótce podpisze nowy kontrakt z PSG

Paris Saint-Germain utrzymuje pozycję lidera Ligue 1, choć zarówno Olympique Marsylia, jak i RC Lens tracą do paryżan już tylko dwa punkty. Po efektownym zwycięstwie nad Tottenhamem (5:3) w Lidze Mistrzów, środkowy obrońca Willian Pacho przyznał, że wkrótce może ogłosić dobre wieści dotyczące swojej przyszłości w klubie.

Jak informuje „RMC Sport”, Pacho i PSG osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu. Choć początkowe rozmowy dotyczyły umowy do 2031 roku, oczekuje się, że ostatecznie Ekwadorczyk podpisze kontrakt obowiązujący do 2030 roku w nadchodzących tygodniach.

W ramach nowej umowy jego wynagrodzenie zostanie podwyższone, co odzwierciedla rosnące znaczenie 24-latka w drużynie prowadzonej przez Luisa Enrique. Pacho dołączył do PSG latem 2024 roku z Eintrachtu Frankfurt za kwotę 40 milionów euro i szybko stał się jednym z najlepszych środkowych obrońców w Europie.

PSG często decyduje się na wspólne komunikaty dotyczące nowych umów, by podkreślić znaczenie zespołu, a nie pojedynczych zawodników. Podobną strategię klub zastosował w lutym ubiegłego roku, ogłaszając w tym samym dniu przedłużenie kontraktów Enrique oraz Achrafa Hakimiego, Nuno Mendesa i Vitinhy. W bieżącym sezonie Pacho rozegrał już 14 meczów, zdobywając w nich dwie bramki.