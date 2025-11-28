PSG chce wynagrodzić zawodnika. Nowa umowa w drodze

Willian Pacho wkrótce podpisze nowy kontrakt z PSG
Paris Saint-Germain utrzymuje pozycję lidera Ligue 1, choć zarówno Olympique Marsylia, jak i RC Lens tracą do paryżan już tylko dwa punkty. Po efektownym zwycięstwie nad Tottenhamem (5:3) w Lidze Mistrzów, środkowy obrońca Willian Pacho przyznał, że wkrótce może ogłosić dobre wieści dotyczące swojej przyszłości w klubie.
Jak informuje „RMC Sport”, Pacho i PSG osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu. Choć początkowe rozmowy dotyczyły umowy do 2031 roku, oczekuje się, że ostatecznie Ekwadorczyk podpisze kontrakt obowiązujący do 2030 roku w nadchodzących tygodniach.
W ramach nowej umowy jego wynagrodzenie zostanie podwyższone, co odzwierciedla rosnące znaczenie 24-latka w drużynie prowadzonej przez Luisa Enrique. Pacho dołączył do PSG latem 2024 roku z Eintrachtu Frankfurt za kwotę 40 milionów euro i szybko stał się jednym z najlepszych środkowych obrońców w Europie.
PSG często decyduje się na wspólne komunikaty dotyczące nowych umów, by podkreślić znaczenie zespołu, a nie pojedynczych zawodników. Podobną strategię klub zastosował w lutym ubiegłego roku, ogłaszając w tym samym dniu przedłużenie kontraktów Enrique oraz Achrafa Hakimiego, Nuno Mendesa i Vitinhy. W bieżącym sezonie Pacho rozegrał już 14 meczów, zdobywając w nich dwie bramki.