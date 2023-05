Pressfocus Na zdjęciu: James Milner

James Milner po sezonie ma opuścić Liverpool

Anglik będzie kontynuował karierę w Premier League

Pomocnik jest blisko porozumienia z nowym klubem

Piłkarz Liverpoolu może być nowym rywalem Modera

Liverpool najbliższego lata przejdzie niemałą przebudowę w środku pola. Z Anfield pożegnać ma się kilku zawodników. W gronie tym znajduje się 37-letni James Milner.

Angielski pomocnik mimo zaawansowanego wieku, chce kontynuować karierę piłkarską i to na poziomie Premier League. Jak informuje Sky Sports, będzie mu to dane i to w mocnej drużynie.

Zwolennikiem transferu Milnera jest Roberto De Zerbi, który chce mieć Anglika w Brighton. Klub jest o krok od porozumienia z pomocnikiem. Milner w Brighton będzie zatem rywalizował o skład z Jakubem Moderem.

