Polanski poznał decyzję ws. przyszłości. Borussia długo się nie zastanawiała

Borussia Moenchengladbach wciąż czeka na pierwsze ligowe zwycięstwo w sezonie. Jak podaje BILD, władze klubu podjęły decyzję w sprawie Eugena Polanskiego.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Eugen Polanski

Eugen Polanski zostaje… przynajmniej na razie

Borussia Moenchengladbach rozpoczęła ten sezon w fatalnym stylu. Zespół po sześciu kolejkach Bundesligi wciąż ani razu nie sięgnął po komplet punktów, a w dodatku odniósł dwie dość spektakularne porażki z Werderem Brema 0:4 i Eintrachtem Frankfurt 4:6.

Niemiecka ekipa aktualnie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i dotychczas jako jedyna w lidze nie odniosła jeszcze zwycięstwa. Obecnie tymczasowo od połowy września drużynę prowadzi Eugen Polanski, który zastąpił zwolnionego Gerardo Seoane.

Jednak dalsza przyszłość 39-latka w klubie będzie zależeć od osiąganych wyników. Według doniesień niemieckich mediów szkoleniowiec pozostanie na stanowisku na co najmniej pięć następnych spotkań. Klub postanowił dać szansę na poprawę rezultatów. Jeśli one się poprawią, Polanski może zostać na stałe.

Pomimo trudnej sytuacji działacze chcą działać spokojnie i konsekwentnie, unikając pochopnych ruchów. Taka stabilizacja ma pomóc w uspokojeniu atmosfery i odbudowie pozycji Borussii.

