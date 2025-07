fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Pogoni Szczecin

Pogoń łączona z gwiazdami. Ten transfer ma wstrząsnąć Ekstraklasą

Pogoń Szczecin na starcie sezonu zaliczyła falstart, przegrywając aż 1-5 z Radomiakiem Radom. Mimo tej poważnej wpadki, klub ma ambitne cele i chce w tym roku walczyć o czołowe lokaty. Pragnie również wreszcie zdobyć premierowe trofeum, które było o krok w dwóch ostatnich latach.

Tego lata Portowcy dokonali już kilku ciekawych transferów. Sprowadzili chociażby Jose Pozo, Mariana Huja czy Musę Juwarę. Udało się również zatrzymać rozchwytywanego Efthymiosa Koulourisa, co należy uznawać za kolejny sukces. Na tym nie koniec, gdyż kadra zespołu wciąż ma widoczne braki.

Priorytetem Pogoni jest transfer defensywnego pomocnika. W ostatnich tygodniach media łączyły ją z sensacyjnymi nazwiskami, takimi jak Axel Witsel czy Josuha Guilavogui. Krzysztof Marciniak, który rozmawiał o tej sprawie z Tanem Keslerem, potwierdził, że klub faktycznie ma wielkie plany. Zamierza przeprowadzić transfer, który wstrząśnie całą Ekstraklasą.

– Długa intensywna rozmowa z Tanem Keslerem. Jeden fragment, który ze mną został na dłużej, to transfer na pozycję numer sześć. Pytam o Alexa Witsela o Josuhę Guilavoguiego, którzy pojawiają się w medialnych plotkach. Tan Kesler mówi absolutnie poważnie: „Idziemy grubo”. Chcemy, żeby to był taki zawodnik, o którym będzie mówiła cała liga. Chcemy takiego zawodnika, który będzie miał wpływ nie tylko na zespół, ale i całe miasto. Podawał takie przykłady, zupełnie z innej półki – Messi do MLS, Cristiano Ronaldo do Arabii Saudyjskiej. On od razu wzmacnia prestiż całej ligi – zapowiedział Krzysztof Marciniak na antenie CANAL+ Sport.