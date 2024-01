Imago / Konrad Swierad Na zdjęciu: Vahan Bichakhchyan

Vahan Bichakhchyan znalazł się na celowniku klubu z egzotycznej ligi

Transfer lidera Pogoni Szczecin rozważa Daejeon Hana Citizen

Bichakhchyan w Ekstraklasie gra od stycznia 2022 roku

Vahan Bichakhchyan opuści Pogoń Szczecin?

Pogoń Szczecin przed rozpoczęciem drugiej części sezonu może zostać mocno osłabiona. Gwiazda “Portowców” Vahan Bichakhchyan znalazł się w kręgu zainteresowań dość nieoczywistego klubu. Z informacji portalu “Weszło.com” wynika, że Ormianin może zimą przenieść się z Polski do Korei Południowej. Transferem skrzydłowego zainteresowane jest Daejeon Hana Citizen.

Dyrektor sportowy Pogoni Szczecin przyznał, że choć oferty za 24-latka spływają do klubu, to jak na razie żadna nie była na tyle wysoka, aby rozważać sprzedaż piłkarza. Co więcej, Dariusz Adamczuk zaznaczył, że “Portowcy” sami z siebie nie będą zmuszać piłkarza do odejścia.

Koreański Daejeon ostatni sezon zakończył na 8. miejscu w lidze. Dla “Purple Crew” był to pierwszy sezon w historii na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Korei Południowej. Jeśli transfer zawodnika Pogoni dojdzie do skutku, to nie będzie to pierwszy piłkarz Ekstraklasy, który trafi do Daejeon. Wcześniej do beniaminka poprzedniego sezonu przeniósł się Vladislav Gutkovskis z Rakowa Częstochowa.

Vahan Bichakhchyan w tym sezonie wystąpił łącznie w 23 meczach, w których 5 razy wpisał się na listę strzelców oraz zaliczył 2 asysty.