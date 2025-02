Pogoń Szczecin pozyskała napastnika. Wychowanek Santosu trafił do Ekstraklasy

Pogoń Szczecin oficjalnie potwierdziła transfer Renyera, który związał się z klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. Brazylijski napastnik to wychowanek Santosu.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Renyer zasilił szeregi Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin poinformowała w środę, że Renyer został nowym napastnikiem. Brazylijczyk urodził się w 2003 roku w Rio de Janeiro. Piłkarz jest wychowankiem legendarnego Santosu FC, a więc klubu, w którym swoją karierę zaczynał m.in. Neymar. Kontrakt utalentowanego zawodnika będzie obowiązywać do końca sezonu 2027/2028.

Renyer w pierwszej drużynie Santosu zadebiutował już w wieku 16 lat i 206 dni, stając się jednym z najmłodszych debiutantów w historii klubu. Do 2023 roku rozegrał 8 spotkań dla pierwszego zespołu, jednak rozwój jego kariery spowolniły kontuzje kolana, które wykluczyły go z gry na dłuższy czas w poprzednich latach. W 2023 roku Renyer trafił do Guarani FC, gdzie zaliczył 3 występy. Co istotne, latem 2024 r. rozwiązał kontrakt i pozostawał bez klubu.

Sprawdź także: Kamil Grosicki: wiedziałem, że już do niczego dobrego nie dojdzie (WIDEO)

Pogoń przekazała również, że Brazylijczyk rozpoczął treningi z drugim zespołem i przez najbliższy czas będzie się aklimatyzować i odbudowywać formę. Jego docelowym miejscem jest jednak pierwsza drużyna, do której ma dołączyć w odpowiednim momencie. Fani mają nadzieję, że Renyer rozwinie skrzydła w barwach szczecińskiego klubu.

Jest ten pozytywny, latynoski luz. Czekamy na taki na boisku 🇧🇷#Renyer2028 pic.twitter.com/883RuAw6Ee — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) February 19, 2025

Piłkarze Pogoni doskonale rozpoczęli rozgrywki ligowe w tym roku. Ekipa Roberta Kolendowicza wygrała kolejno z Zagłębiem Lubin (1:0), Górnikiem Zabrze (3:0) oraz Stalą Mielec (2:1). W sobotę (22 lutego) Portowcy zmierzą się z Widzewem w Łodzi w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy.