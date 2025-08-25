Pogoń Szczecin zamierza wzmocnić środek pola. Jak się okazuje, Portowcy złożyli już ofertę transferową za Floriana Flicka z FC Nurnberg. Propozycja opiewa na 250 tysięcy euro - donosi FootballScout.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Florian Flick wzmocni Pogoń Szczecin?

Pogoń Szczecin zalicza kiepski start w nowy sezon. Wiele się mówiło w ostatnich dniach nawet o zwolnieniu Roberta Kolendowicza. W miniony piątek Portowcy jednak urwali się ze stryczka, pokonując na wyjeździe Widzew Łódź rezultatem 2:1. Letnie okienko transferowe wciąż trwa, a finalista ubiegłej edycji Pucharu Polski wciąż myśli o wzmocnieniach.

Najnowsze wiadomości transferowe z obozu Pogoni Szczecin przekazuje profil FootballScout w serwisie „X”. Otóż do drużyny Roberta Kolendowicza może trafić zawodnika, którego chciała również Jagiellonia Białystok. W kręgu zainteresowań Portowców znalazł się Florian Flick z FC Nurnberg. Transfer Niemca jednak nie będzie tak prosty do zrealizowania.

Wspomniane źródło zaznacza, że Pogoń Szczecin złożyła już ofertę za Floriana Flicka. Propozycja wynosi 250 tysięcy euro. Zawodnik jednak ma inne priorytety. Agent 25-latka stwierdził, że pomocnik wolałby wylądować w stołecznych zespole. Chodzi o Legię Warszawa lub jeden z niemieckich zespołów. Czas pokaże, gdzie ostatecznie wyląduje wychowanek SV Waldhof Mannheim.

Florian Flick rozpoczął właśnie swój trzeci sezon w barwach FC Nurnberg. Dotychczas niemiecki pomocnik rozegrał dla tej drużyny 68 spotkań. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.