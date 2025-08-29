Efthymios Koulouris definitywnie rozstał się z Pogonią Szczecin. Grecki napastnik będzie kontynuował karierę w Arabii Saudyjskiej. Jego nowym pracodawcą został Al-Ula FC.

PressFocus Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Oficjalnie: Efthymios Koulouris wzmocnił Al-Ula

Efthymios Koulouris trafił do Pogoni Szczecin w 2023 roku. Wówczas zapłacono za transfer Greka z austriackiego LASK Linz aż 900 tysięcy euro. Sprowadzenie napastnika okazało się strzałem w dziesiątkę dla Portowców. 29-latek dotychczas był jedną z największych gwiazd drużyny i w sezonie 2024/25 został najlepszym strzelcem w PKO Ekstraklasie.

Tymczasem w piątkowy wieczór Pogoń Szczecin opublikowała specjalny komunikat związany z Efthymiosem Koulourisem. Portowcy za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosili odejście greckiego napastnika. 29-latek ostatecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej, gdzie będzie reprezentował barwy Al-Ula FC.

Nowy pracodawca Efthymiosa Koulourisa na co dzień rywalizuje na drugim szczeblu rozgrywkowym. Grecki snajper niewątpliwie jest sprowadzany do Al-Ula FC jako nowa gwiazda drużyny. Czas pokaże, jak się odnajdzie 29-latek w Arabii Saudyjskiej. Niewątpliwie jednak Portowcy tracą kluczowego gracza, którego będzie trudno zastąpić. A ostatnio pojawiły się również głosy, że klub może też opuścić Kacper Kostorz.

Efthymios Koulouris natomiast rozegrał 84 spotkania w koszulce Pogoni Szczecin. Statystyki Greka są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 52 trafienia. 29-latek może również pochwalić się sześcioma asystami.