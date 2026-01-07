Pogoń może sprowadzić nowego napastnika. Chce go także lider Ekstraklasy

Pogoń Szczecin jest zainteresowana sprowadzeniem Karola Angielskiego. Napastnik ostatnio łączony był także z Wisłą Płock, ale to Portowcy mają "mocne argumenty", o czym poinformował Daniel Trzepacz z portalu "pogonsportnet.pl".

PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Pogoń chce sprowadzić Karola Angielskiego

Pogoń Szczecin w tym sezonie zdecydowanie zawodzi. Właściwie można nawet powiedzieć, że zespół Dumy Pomorza jest największym rozczarowaniem ostatniej rundy. Przede wszystkim to ze względu na fakt, że wyniki tej drużyny względem ich ambicji są zdecydowanie niewspółmierne. Rok 2025 zakończyli oni bowiem na 10. pozycji, co należy uznać za rozczarowanie.

Niemniej walka o zakwalifikowanie się do eliminacji europejskich pucharów nie jest w stu procentach stracona, bowiem do czwartego Rakowa Częstochowa tracą oni osiem punktów. To sporo, ale w PKO Ekstraklasie kilka dobrych tygodni może sprawić, że sytuacje diametralnie się odwróci. Pomóc w tym miałby transfer nowego napastnika. Według informacji przekazanych przez Daniela Trzepacza z serwisu „pogonsportnet.pl”, Portowcy są zainteresowani sprowadzeniem Karola Angielskiego.

Co ważne, napastnik ostatnio rozwiązał umowę z cypryjskim AEK-iem Larnaca, co oznacza, że w tym momencie jest wolnym graczem. Jednak kilka dni temu w mediach mówiono także o tym, że Wisła Płock jest zainteresowana tym graczem, a więc najpewniej pomiędzy tymi dwoma ekipami stoczy się walka o Angielskiego. Wspomniany jednak dziennikarz przyznał, że Pogoń ma „mocne argumenty”.

Karol Angielski w tym sezonie rozegrał w sumie 23 mecze i zdobył w niech pięć goli oraz zanotował jedną asystę. 29-latek łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy wystąpił 103 razy i 22 razy trafił do siatki rywali.

