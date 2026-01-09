Pogoń Szczecin latem zatrudniła Musę Juwarę. Ten transfer jednak okazał się sporą klapą. Tymczasem zawodnik z Gambii wkrótce może opuścić Polskę. Znalazł się bowiem na celownikach Galatasaray, Besiktasu i Trabzonsporu - donosi "Footy-africa.com".

PressFocus Na zdjęciu: Musa Juwara

Musa Juwara na radarach Galatasaray, Besiktasu i Trabzonsporu

Pogoń Szczecin w letnim okienku przeprowadziła wiele ciekawych transferów. Na papierze najlepiej zapowiadało się przyjście Musy Juwary, który w przeszłości występował na boiskach Serie A. Portowcy zapłacili za zawodnika z Gambii prawie milion euro, ale ten ruch okazał się sporą klapą. 24-latek kompletnie nie może się odnaleźć na polskich boiskach.

Z informacji przekazanych przez „Footy-africa.com” dowiadujemy się, że Musa Juwara już w zimowym okienku transferowym może pożegnać Pogoń Szczecin. Jak się okazuje, reprezentant Gambii może być bohaterem bardzo ciekawej przeprowadzki. Zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań czołowych klubów z Turcji. A są to Galatasaray, Besiktas oraz Trabzonspor.

Takie doniesienia mogą być sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę dotychczasowe występy Musy Juwary w PKO Ekstraklasie. Skrzydłowy zaliczył bardzo przeciętne półrocze i nie zdołał potwierdzić potencjału, który skłonił Pogoń Szczecin do wyłożenia blisko miliona euro. Tym bardziej dziwi fakt, że zainteresowanie zawodnikiem wykazują tak uznane marki jak Galatasaray, Besiktas czy Trabzonspor. Ewentualny transfer do jednego z tych klubów byłby dla 24-latka szansą na odbudowanie kariery.

Musa Juwara dotychczas rozegrał 18 spotkań w koszulce Pogoni Szczecin. Gambijczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także dwie asysty.