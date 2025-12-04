Podolski opuści Górnik?! Klub z Bundesligi chce się z nim spotkać

Lukas Podolski znalazł się w kręgu zainteresowań FC Koeln. W rozmowie z serwisem Express.de o potencjalnym powrocie piłkarza do niemieckiego klubu opowiedział wiceprezes Ulf Sobek. Aktualnie mistrz świata gra w Górniku Zabrze.

PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

FC Koeln rozważa podpisanie kontraktu z Lukasem Podolskim

Lukas Podolski w przeszłości grał w najlepszych klubach w Europie, broniąc barw m.in. Bayernu Monachium, Interu Mediolan czy Arsenalu. Mistrz Świata z 2014 roku zawsze podkreślał, że kiedyś chciałby zagrać w Górniku Zabrze. Obietnicę, jaką złożył kibicom, dotrzymał latem 2021 roku. Wtedy właśnie na zasadzie wolnego transferu dołączył do klubu z Górnego Śląska.

Na boiskach Ekstraklasy gra już piąty sezon. Niewykluczone, że bieżące rozgrywki będą jego ostatnimi nie tylko w Górniku. Kontrakt z klubem wygasa w czerwcu 2026 roku. Na ten moment nie został jeszcze przedłużony. Co ciekawe o podpisaniu umowy z 40-latkiem myśli przedstawiciel Bundesligi – FC Koeln. Wiceprezes klubu w rozmowie z serwisem Express.de zdradził, że planuje spotkanie z Podolskim.

– Wszyscy wiemy, że wciąż gra dobrze w Polsce, mimo że od czasu do czasu doznaje kontuzji. Lukas Podolski zawsze jest brany przez nas pod uwagę. Na pewno spotkamy się z nim, aby wspólnie z kierownictwem omówić pomysły, które już krążą. I jeśli pojawi się możliwość współpracy i porozumienia, oczywiście jej nie odrzucimy – powiedział wiceprezes FC Koeln, Ulf Sobek.

Podolski jest wychowankiem FC Koeln, dla którego rozegrał 181 spotkań w latach 2003-2006 i 2009-2012. Aktualnie klub występuje w Bundeslidze, zajmując 10. miejsce po 12. kolejkach. Trenerem zespołu jest Lukas Kwasniok, a piłkarzem Jakub Kamiński.