Piszczek objął znany klub i powalczy o Ekstraklasę. Oficjalny komunikat

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Łukasz Piszczek obejmuje GKS Tychy

Łukasz Piszczek został nowym trenerem GKS Tychy. Klub oficjalnie poinformował o podpisaniu kontraktu obowiązującego do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Były reprezentant Polski będzie współpracował z Przemysławem Gomułką i Robertem Góralczykiem, który dołączy do sztabu w grudniu.

Piszczek podkreślił, że to dla niego ważny krok w karierze trenerskiej. Jak przyznał, w ostatnich latach przygotowywał się do tej roli i chciał rozpocząć pracę w miejscu z potencjałem i ambicjami. GKS Tychy uznał za idealne środowisko do budowy zespołu na lata, opartego na solidności, odpowiedzialności i codziennej pracy.

Nowy szkoleniowiec Trójkolorowych ma za sobą imponującą karierę zawodniczą. Po latach gry w Bundeslidze, głównie w Borussii Dortmund, gdzie zdobył m.in. dwa mistrzostwa Niemiec i wystąpił w finale Ligi Mistrzów, rozpoczął przygodę z trenerką. Ostatnio prowadził LKS Goczałkowice-Zdrój, a wcześniej był asystentem Nuriego Sahina w Borussii Dortmund.

Władze GKS Tychy liczą, że Piszczek pomoże ustabilizować formę drużyny i poprowadzi zespół do walki o awans do Ekstraklasy. Jak zapowiedział członek zarządu Maximilian Kothny, klub wiąże z nim długofalowe plany i wierzy, że jego doświadczenie i podejście do futbolu pomogą rozwinąć projekt sportowy w Tychach.