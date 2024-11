Zieliński przyznał, że hiszpański gigant pytał o transfer. To byłby hit

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński miał wielkie oferty. Pytała też FC Barcelona

Piotr Zieliński to jeden z najlepszych polskich zawodników w ostatnich latach. Latem 2024 roku pomocnik zdecydował się zamienić SSC Napoli na Inter Mediolan. Jednak w mediach mówiło się także o innych możliwych kierunkach.

Oglądaj WIDEO: “Hansi Flick jest już nasz, jest honorowym Polakiem”

Reprezentant Polski sam wyjawił, jakie kluby brały udział w grze o jego transfer. Zieliński w rozmowie z Mateuszem Borkiem przyznał, że otrzymywał zapytania nawet z FC Barcelony. Natomiast priorytetem dla niego było pozostanie we Włoszech.

– Liverpool, Arsenal, Atletico, Juventus… Zapytania od Barcelony… Lubię Włochy. Jak doszliśmy do Napoli, a dobrze się tam czułem, to trudno mi by było wyrwać się np. do Anglii. Rozważałbym Hiszpanię. Na pierwszym miejscu jednak było to, by kontynuować karierę w Italii. Jestem w Interze, ale Napoli to też wielki klub i gdybym przedłużył tam kontrakt, to też bym był szczęśliwy – powiedział Piotr Zieliński.

W sezonie 2024/2025 Piotr Zieliński rozegrał 12 spotkań dla Interu Mediolan i zdobył w nich dwie bramki – obie w starciu z Juventusem. Polak zapewne mógłby liczyć na więcej minut, ale oprócz wymagającej konkurencji w środku pola musiał zmagać się z drobnymi urazami. Kontuzje wiązały się z krótkimi przerwami, co w rezultacie zmuszało Simone Inzaghiego do innych wyborów.

