AS Roma przekonała trenera. Juventus musi szukać dalej

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AS Romy

Gasperini wybrał sercem. Wielki klub musi obejść się smakiem

Gian Piero Gasperini to jeden z tych trenerów, który na włoskim rynku ma wyrobioną markę solidnego fachowca. Włoch już wiadomo, że w kolejnej kampanii nie będzie szkoleniowcem Atalanty. Na temat przyszłości doświadczonego trenera ciekawe wieści przekazała La Gazzetta dello Sport.

Źródło przekazało, że zainteresowanie Gasperinim wykazywał Juventus. Rozmowę z trenerem w sprawie zatrudnienia przeprowadził Damien Comolli, mający zostać dyrektorem generalnym klubu z Turynu. Rozmowy nie ułożyły się jednak po myśli działacza.

Zobacz WIDEO: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Gasperini finalnie miał odrzucić zainteresowanie Juve. Ostatecznie zdecydował się na to, aby objąć stery nad AS Romą. W trakcie negocjacji ze sternikami Giallorossich osiągnął znacznie większe postępy niż przy okazji rozmów z turyńczykami. Włoch z zarządem Romy spotkał się we Florencji i kluczowe miało być to, że po dialogu miał czuć się ważną postacią dla klubu z Rzymu. Dziennikarz Fabrizio Romano ustalił z kolei, że znany trener parafował z rzymianami kontrakt na trzy lata.

W kontekście klubu z Turynu interesujące jest natomiast to, że działania w sprawie Gasperiniego miały być następstwem zainteresowanie tym szkoleniowcem ze strony Giorgio Chiellini. Były reprezentant Włoch jest w Juve kierownikiem stosunków międzynarodowych i skautingu.

Na dzisiaj trenerem ekipy z Allianz Stadium jest Igor Tudor. Chorwat wywalczył z Juventusem czwarte miejsce w tabeli Serie A na koniec kampanii 2024/2025. Tym samym Stara Dama w nowym sezonie będzie rywalizował w Lidze Mistrzów.

Zobacz także: Raphinha na wylocie? FC Barcelona celuje w petardę z Serie A