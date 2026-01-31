Piłkarz Santosu na celowniku Jagiellonii. Nice zapłaciło za niego 7 mln euro [NASZ NEWS]

Jagiellonia wciąż jest aktywna na rynku transferowym, a ruch w Białymstoku odbywa się w dwóch kierunkach. Jeśli chodzi o próby sprowadzenia nowych graczy, to z informacji goal.pl wynika, że jeden z tropów prowadzi aż do Brazylii.

dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Billal Brahimi

Duży ruch w Białymstoku

Najokazalszym ruchem Jagiellonii w tym okienku jest oczywiście sprzedaż Oskara Pietuszewskiego do FC Porto za 8 milionów euro plus bonusy. Zmian w klubie jest jednak o wiele więcej, bo to nie jedyne odejście tej zimy.

A co wzmocnień, to trwa przede wszystkim łatanie dziur na skrzydłach. Stąd przyjście Nahuela Leivy i chęć pozyskania kilku innych piłkarzy. Z naszych informacji wynika, że Jagiellonia podjęła próbę sprowadzenia Billala Brahimiego.

Dwa obywatelstwa, ale wybrał Algierię

To piłkarz, który posiada dwa obywatelstwa, algierskie i francuskie. Najpierw grał dla Francji, w kadrze do lat 19, ale potem zmienił reprezentację na Algierię i do tej pory zagrał dla niej cztery razy. Od września ten prawoskrzydłowy jest piłkarzem słynnego Santosu.

Większą część dotychczasowej kariery Brahimi spędził we Francji, choć już za młodu próbował też sił w Portugalii (Leixoes) i Anglii (Middlesbrough). Jeśli chodzi o kluby seniorskie we Francji, to były to w jego przypadku Stade Reims, Le Mans, Anger i Nice, które w styczniu 2022 roku zapłaciło za niego 7 mln euro.

Możliwy powrót do Europy

Z Nice Brahimi był wypożyczany do Brestu i belgijskiego St-Truiden. We wrześniu, jak wspomniano, podpisał umowę w Brazylii, ale jego powrót do Europy jest możliwy. Z naszych informacji wynika, że próbę sprowadzenia piłkarza na Stary Kontynent podjęła właśnie Jagiellonia, ale…

Jak słyszymy, piłkarz (na razie) nie pali się do tego ruchu. A czy to oznacza upadek pomysłu, czy jednak kolejną próbę przekonania Brahimiego? O tym przekonamy się już wkrótce. Ostatnio o jego możliwym przyjściu do Polski informowały zagraniczne media, sugerując zainteresowanie Legii Warszawa, ale z naszych informacji wynika, że to stara sprawa.

Niemcy też go chcą

Owszem, piłkarz został Legii zaproponowany, ale o tym słyszeliśmy już kilka miesięcy temu. Nie teraz. Transfermarkt wycenia 25-latka na 1,5 mln euro, a wśród zainteresowanych klubów ma też być niemiecki 1.FC Kaiserslautern.

W lidze francuskiej Brahimi zaliczył 69 spotkań, w których strzelił 3 gole i zaliczył 4 asysty.