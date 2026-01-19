Piłkarz Barcelony zainteresowany transferem. Odejdzie już zimą?

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Raphinha i Marc Casado

Casado opcją dla Atletico. Jest zainteresowany

Barcelona jest w środku rywalizacji o najwyższe cele, wciąż liderując w tabeli La Ligi. Tej zimy drużynę wzmocnił Joao Cancelo, który najprawdopodobniej będzie jedynym nowym nabytkiem. Klub nie zakładał przy tym odejść, ale niewykluczone, że będzie musiał się pogodzić z przynajmniej jednym. Pod znakiem zapytania stoi bowiem przyszłość Marca Casado, który w tym sezonie gra niewiele. Jest wyłącznie rezerwowym w ekipie Hansiego Flicka, co skłania go do myśli o zmianie otoczenia. Niepewną sytuację piłkarza może wykorzystać Atletico Madryt, które wchodzi do gry o zimowy transfer.

Zarówno Barcelona, jak i sam zawodnik mają świadomość, że Atletico umieściło jego nazwisko na liście życzeń. Czy ten transfer jest możliwy? „Mundo Deportivo” sugeruje, że pomocnik jest skłonny skorzystać z tej opcji, by wreszcie zaznać regularnej gry w pierwszym składzie. Diego Simeone poszukuje wzmocnienia do wyjściowej jedenastki, a Casado to alternatywa na wypadek nieudanych negocjacji z Wolverhampton w sprawie Joao Gomesa.

Celem Atletico jest zastąpienie Conora Gallaghera, który przeniósł się do Tottenhamu. W Madrycie spokojnie podchodzą do tej sprawy i rozpatrzą kandydaturę Casado pod koniec zimowego okienka. Barcelona nie wyklucza sprzedaży rezerwowego, o ile zainkasuje za niego odpowiednią kwotę. Może to korzystnie wpłynąć na jej sytuację finansową i możliwości latem.