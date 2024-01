Caglar Soyuncu to nie jedyny zawodnik Atletico Madryt, który odejdzie lada moment z klubu. W jego ślady pójść ma także Mario Hermoso. Gracz ten naciska działaczy na transfer, bo nie spodobała mu się oferta kontraktu.

IMAGO / Marti Segura Ramoneda Na zdjęciu: Mario Hermoso

Mario Hermoso z powodzeniem występuje w Atletico od kilku sezonów

Defensor poczuł się urażony ofertę nowej umowy

Możliwe, że odejdzie w tym oknie transferowym

Nowa oferta nie do zaakceptowania

Mario Hermoso występuje w stolicy Hiszpanii od 2019 roku. Do tego czasu rozegrał ponad 100 meczów w barwach Atletico, spisując się naprawdę solidnie. Gdyby zależało to tylko od trenera Diego Simeone, to 28-latek zapewne zostałby w klubie. Hiszpańskie media donoszą jednak, że wychowanek Realu Madryt ma naciskać na transfer.

Kością niezgody miały okazać się warunki nowego kontraktu. Hermoso usłyszał, że zostając w klubie miałby zarabiać mniej niż do tej pory. Jego umowa wygasa już latem tego roku.

Oznacza to, że jeśli Atletico nie sprzeda go w czasie styczniowego okienka, po sezonie 28-latek odejdzie za darmo.

Hermoso zaczynał swoją karierę w młodzieżowych drużynach Realu Madryt. W dorosłej karierze grał w trzech klubach – Realu Valladolid, Espanyolu i właśnie Atletico.

