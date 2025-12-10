Pietuszewski robi furorę. Przyjadą na mecz tylko dla niego

Jagiellonia Białystok w czwartek zmierzy się z Rayo Vallecano. Na mecz Ligi Konferencji przyjadą skauci z czołowych klubów Europy, aby obserwować Oskara Pietuszewskiego - potwierdził Wojciech Strzałkowski w wywiadzie na kanale Ekstraklasa TV.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski celem gigantów. Będzie oglądany przeciwko Rayo

Jagiellonia Białystok ma w swoich szeregach największy polski talent. Oskar Pietuszewski ma za sobą znakomite miesiące, co jedynie podsyca plotki dotyczące jego przyszłego transferu. Na Podlasiu pozostają spokojni i wierzą, że wybiorą odpowiedni moment, aby się z nim pożegnać. Niewykluczone, że to jego ostatni sezon w Ekstraklasie.

Świetne występy dla Jagiellonii oraz młodzieżowej reprezentacji Polski sprawiają, że Pietuszewskim interesują się największe kluby w Europie. Przymierzano go chociażby do Chelsea, która ma go na liście życzeń. Skrzydłowy będzie mógł się zaprezentować podczas czwartkowego meczu z Rayo Vallecano. Na tym starciu w Lidze Konferencji pojawią się skauci czołowych ekip, co potwierdzają głosy z Białegostoku.

– Jest bardzo duże zainteresowanie. Wiemy, że przyjeżdżają obserwatorzy z różnych klubów. Nawet na tym najbliższym meczu z Rayo Vallecano będzie spora reprezentacja skautów z różnych klubów piłkarskich z najwyższego szczebla – ujawnił Wojciech Strzałkowski w wywiadzie na kanale Ekstraklasa TV.

17-letni Pietuszewski jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 12 milionów euro, co czyni go najdroższym piłkarzem w całej Ekstraklasie. W tym sezonie uzbierał w lidze trzy bramki oraz dwie asysty. Jego umowa z Jagiellonią obowiązuje do 2027 roku, a klub zrobi wszystko, aby zarobić na nim jak najlepiej.