Pietuszewski nagle dostał szpilkę. Takich słów nikt się nie spodziewał

Oskar Pietuszewski jest coraz bliżej zagranicznego transferu. Cezary Kucharski w rozmowie z TVP Sport wypowiedział się dość negatywnie o piłkarzu. Jego zdaniem to nie talent na miarę Roberta Lewandowskiego.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski to nie talent na miarę Lewandowskiego

Oskar Pietuszewski od jakiegoś czasu jest dogadany z FC Porto w sprawie zimowego transferu. Ostatnia przeszkoda do pokonania to negocjację portugalskiego klubu z Jagiellonią Białystok. Rozmowy nie przebiegają pomyślnie, ponieważ pojawiły się doniesienia, że Smoki myślą o wycofaniu się z transakcji. Wszystko przez zbyt wysokie żądania finansowe Dumy Podlasia.

Na ten moment nie wiadomo, czy obie strony dojdą do porozumienia. Natomiast nie oznacza to, że do transferu w styczniu w ogóle nie dojdzie. Pietuszewski cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony wielu europejskich klubów.

Ostatnio w rozmowie z TVP Sport do sytuacji dot. młodego piłkarza odniósł się Cezary Kucharski. Były agent Roberta Lewandowskiego stwierdził, że na miejscu Pietuszewskiego poczekałby ze zmianą klubu do lata. Co więcej, jest zdania, że 17-latek to nie talent na miarę napastnika FC Barcelony. Obawia się, że jego kariera może potoczyć się podobnie jak przygoda Kapustki czy Kozłowskiego.

– Radziłbym Oskarowi poczekać z wyprowadzką do lata. On wciąż musi zbierać doświadczenie w seniorskiej piłce. Niech wywalczy jeszcze sukces z Jagiellonią i wtedy zastanowi się nad wyjazdem. Latem transfery są bardziej przemyślane. Wstrzymałbym się z nadmiernym promowaniem – powiedział Cezary Kucharski w rozmowie z TVP Sport.

– Pamiętam już wiele takich przykładów w polskiej piłce np. Kacper Kozłowski czy Bartosz Kapustka. Dla mnie Pietuszewski nie jest talentem na miarę Roberta Lewandowskiego – dodał.