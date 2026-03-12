Pietuszewski już łączony z gigantami! FC Porto ma plan na jego transfer

12:12, 12. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tomasz Włodarczyk I Meczyki.pl

Oskar Pietuszewski błyszczy w FC Porto, a giganci myślą o jego kolejnym transferze. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl przedstawił plan Portugalczyków na przyszłość polskiego skrzydłowego.

Oskar Pietuszewski
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski z transferem za 60 mln euro? To jeszcze poczeka

Oskar Pietuszewski zimą przeniósł się z Jagiellonii Białystok do FC Porto. Wybór nowego klubu był dla niego kluczowy – nie chciał rzucać się na głęboką wodę, choć europejscy giganci faktycznie mieli na niego chrapkę. Wybrał Portugalię i zespół, który słynie z rozwijania młodych piłkarzy i następnie sprzedawania ich z wielkim zyskiem.

Wydawało się jednak, że minie więcej czasu, zanim Pietuszewski zacznie dostawać szanse w nowym zespole. 17-latek w zasadzie od początku błyszczy, dokładając do tego liczby. W hicie z Benficą strzelił swojego drugiego gola dla FC Porto, wkręcając w ziemię Nicolasa Otamendiego po fantastycznej indywidualnej akcji. Jego pierwsze miesiące w Portugalii robią wielkie wrażenie.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Nie dziwi więc, że sytuację Pietuszewskiego monitorują znane marki, w tym chociażby Atletico Madryt, które chciało go już wcześniej. Skrzydłowy nie zaprząta sobie tym jednak głowy. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnił plan FC Porto na młodzieżowego reprezentanta Polski. Wygląda na to, że o letnim transferze nie ma mowy – powinien rozegrać jeszcze jeden sezon dla portugalskiego hegemona.

FC Porto chce, aby ten sprawdził się w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a dopiero później dążył do transferu. Pietuszewski w umowie ma zawartą klauzulę wykupu na poziomie 60 milionów euro. Ta kwota nie odstrasza angielskich i hiszpańskich klubów.