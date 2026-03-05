Piast Gliwice zdecydował o przyszłości Chrapka. To stanie się latem

08:30, 5. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Piotr Potępa [X]

Piast Gliwice zdecydował w sprawie wygasającej po sezonie umowy Michała Chrapka. Od lata pomocnik będzie grał dla innego klubu - ujawnił Piotr Potępa.

Michał Chrapek
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Chrapek

Chrapek nie dostanie nowej umowy od Piasta

Piast Gliwice broni się przed spadkiem z Ekstraklasy. Do pewnego momentu wydawało się, że jego losy są już przesądzone, ale po zatrudnieniu Daniela Myśliwca udało się znacząco poprawić wyniki. Wiosną gliwiczanie wygrali trzy spotkania i znacząco oddalili się od strefy spadkowej. Ich sytuacja wciąż nie jest komfortowa, ale przynajmniej mogą patrzeć z góry na kilka pozostałych ekip, również zamieszanych w walkę o ligowy byt.

Ważną postacią w drużynie Myśliwca jest Michał Chrapek. W miniony weekend przesądził o losach rywalizacji z Cracovią, zdobywając zwycięską bramkę w samej końcówce. Był to dla niego trzeci gol w tym sezonie. Choć doświadczony pomocnik nie jest pewniakiem do wyjściowej jedenastki, zespół oraz trener zawsze mogą na niego liczyć.

Mimo swojego statusu w szatni, Piast podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Chrapkiem po sezonie 2025/2026. Wygasający kontrakt 33-latka nie zostanie przedłużony. O planach klubu z Gliwic poinformował Piotr Potępa.

Od początku roku Chrapek może prowadzić negocjacje z innymi klubami, a także podpisać umowę. Latem będzie do wzięcia. Nie ulega wątpliwościom, że jego usługami interesuje się wiele zespołów, którym przyda się zawodnik z dużym doświadczeniem w Ekstraklasie.

