Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Stal Mielec

Petros Bagalianis na radarze Stali Mielec

Stal Mielec nie zaliczy do udanych początku sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Kamila Kieresia po 5. kolejkach zajmują dopiero 14. miejsce w lidze z przewagą jednego punktu nad strefą spadkową. Dlatego zarząd klubu postanowił, że postara się przeprowadzić jeszcze jeden transfer przed zamknięciem letniego okna transferowego. Na radarze biało-niebieskich znalazł się obrońca znanego klubu.

Jak poinformował Piotr Koźmiński z portalu WP Sportowe Fakty do Stali Mielec ma trafić Petros Bagalianis z Olympiakosu Pireus. Grek to 23-letni środkowy obrońca, który jest wychowankiem Arisu Saloniki. Do giganta ligi greckiej przeniósł się w lipcu 2021 roku na zasadzie wolnego transferu. Rundę jesienną w kampanii 2022/2023 spędził na wypożyczeniu w PAS Giannina.

W swoim dorobku podczas pobytu w Olympiakosie ma mistrzostwo Grecji w sezonie 2021/2022. W barwach pierwszego zespołu z Pireusu rozegrał jednak tylko 3 mecze. Głównie był zawodnikiem rezerw czerwono-białych.

Choć umowa Bagalianisa z Olympiakosem obowiązuje do czerwca 2027 roku, to jak informuje Piotr Koźmiński, kontrakt zostanie rozwiązany. Grek ma dołączyć do Stali na zasadzie wolnego transferu. Były reprezentant Grecji do lat 21 w najbliższych dniach pojawi się w Mielcu, aby przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu.