Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Sergi Roberto piłkarzem Como 1907

Como po awansie do Serie A zdecydowało się na rewolucję kadrową, bowiem latem dokonali aż szesnastu transferów. Cesc Fabregas w rozpoczętym przed tygodniem sezonie będzie mógł korzystać z kilku znanych zawodników. Nad jezioro Como przeniósł się m.in. Raphael Varane, Andrea Belotti, Alberto Moreno czy Pepe Reina. Jak się jednak okazuje, to nie koniec wzmocnień w klubie ze Stadio Giuseppe Sinigaglia. W piątek w mediach społecznościowych przedstawiony został kolejny nowy piłkarz.

Z FC Barcelony do Serie A przeprowadził się Sergi Roberto. Hiszpan podpisał z Como kontrakt do czerwca 2026 toku z opcją przedłużenia o kolejny rok. 32-latek trafił do klubu na zasadzie wolnego transferu, gdyż po zakończeniu poprzedniego sezonu dobiegła końca jego umowa z Dumą Katalonii. We Włoszech jego trenerem będzie Cesc Fabregas, z którym miał okazję dzielić szatnie w sezonie 2013-2014, gdy obaj byli piłkarzami katalońskiego klubu.

Como po transakcji z udziałem Sergiego Roberto skupia się na dwóch następnych transferach. Jak informuje Fabrizio Romano do beniaminka Serie A trafią jeszcze Nico Paz z Realu Madryt oraz Maximo Perrone z Manchesteru City.

Como w 1. kolejce Serie A rywalizowało z Juventusem na wyjeździe. Pierwszy mecz po awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej zakończył się porażką (0:3). Następnym rywalem podopiecznych Cesca Fabregasa będzie Cagliari.