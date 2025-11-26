Perez reaguje na konflikt w Realu. Wybrał między Alonso a Viniciusem

Real Madryt musi poradzić sobie z kryzysem w szatni. Xabi Alonso otrzymał słowa wsparcia od Florentino Perez, który obrał jego stronę w konflikcie z gwiazdami - informuje "AS".

Na zdjęciu: Xabi Alonso i Vinicius Junior

Alonso wspierany przez Pereza. To ma mu pomóc

Real Madryt latem dokonał znaczących zmian, a do najpoważniejszej doszło na ławce trenerskiej. Carlo Ancelottiego zastąpił Xabi Alonso, który stanął przed trudnym zadaniem wydostania drużyny z kryzysu, w który wpadła w poprzednim sezonie. Start kampanii sugerował, że wszelkie problemy udało się zażegnać, ale te niespodziewanie wróciły.

Ostatni gorszy okres i niekorzystne wyniki stały się znakomitą okazją do tego, by media ujawniły to, co dzieje się w szatni giganta z Santiago Bernabeu. Metody Alonso nie przypadły do gustu niektórym zawodnikom, tęskniącym za Ancelottim. Niezadowolenie urosło do tego stopnia, że domagają się wręcz jego zwolnienia. Na czele tej grupy ma stać Vinicius Junior, a o trudnych relacjach między nim a Hiszpanem świat dowiedział się już przy okazji meczu z Barceloną.

Alonso nie zdobył zaufania gwiazd, które kwestionują jego decyzje taktyczne oraz personalne. Sytuacja skomplikowała się do tego stopnia, że potrzebna była konkretna reakcja ze strony klubu. Takowa też nastąpiła, co potwierdził sam trener. Przyznał, że odbył rozmowę z Florentino Perezem, podczas której ten stanął po jego stronie w konflikcie z gwiazdami zespołu.

Ten gest oznacza, że Alonso nie zostanie zwolniony, a piłkarze muszą podporządkować się jego decyzjom. Real Madryt w pełni wierzy w powodzenie projektu pod jego wodzą. Być może ta decyzja przesądzi też o odejściu Viniciusa Juniora, który wciąż nie przedłużył umowy.