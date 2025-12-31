Pedri wyrósł na jednego z liderów FC Barcelony. Hiszpański pomocnik miał zwrócić się do jednej z gwiazd z osobistą prośbą o zmianę nastawienia - poinformował El Nacional.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri poprosił Ter Stegena o zmianę nastawienia

Pedri coraz wyraźniej zaznacza swoją pozycję w szatni Barcelony. Jak informuje El Nacional, pomocnik miał ostatnio odbyć szczerą rozmowę z Ter Stegenem, prosząc go o zmianę nastawienia wobec obecnej sytuacji w klubie. W tle pojawiają się narastające napięcia.

Pedri mimo młodego wieku jest jednym z kapitanów i postacią, której głos w szatni ma duże znaczenie. Według hiszpańskich mediów zauważył, że sytuacja Ter Stegena zaczyna negatywnie wpływać na atmosferę w drużynie. Niemiec stracił miejsce w składzie, a Hansi Flick twardo postawił na Joana Garcię, spychając dotychczasowego lidera na ławkę.

Problemem nie jest wyłącznie brak minut. Ter Stegen miał wejść w konflikt z klubem po tym, jak odmówił zgody na formalną przerwę medyczną, co utrudniło Barcelonie rejestrację zawodników. Do tego doszły niefortunne wypowiedzi, które uderzyły w Wojciecha Szczęsnego, oraz narastające przekonanie wśród części zespołu, że Niemiec nie akceptuje nowej roli.

Pedri miał jasno dać do zrozumienia, że jeśli Ter Stegen chce zostać w Barcelonie, musi zmienić podejście i przestać generować napięcia.