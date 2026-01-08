Pedri poprosił Barcelonę o wielki transfer. Flick dał zielone światło

Pedri zauważył problem w zespole i poprosił Barcelonę o realizację transferu. Kandydatem do wzmocnienia drużyny jest gwiazdor Man City, który imponuje Flickowi - poinformował El Nacional.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri poprosił Barcelonę o transfer pomocnika

Według doniesień katalońskich mediów Pedri miał zwrócić uwagę władz Barcelony na brak odpowiedniego zabezpieczenia w środku pola. Pomocnik uważa, że zespół wyraźnie traci na jakości w momentach, gdy nie ma go na boisku, a obecne rozwiązania nie dają gwarancji utrzymania kontroli nad grą.

W tym kontekście pojawia się wątek Frenkiego de Jonga, który nie spełnia oczekiwań jako lider drugiej linii pod nieobecność Pedriego. W klubie ma panować przekonanie, że Holender nie czuje się komfortowo w roli głównego organizatora gry, co odbija się na płynności i rytmie zespołu.

W rezultacie Pedri miał zaapelować o transfer doświadczonego zawodnika, gotowego od razu wziąć na siebie odpowiedzialność. Na czoło listy kandydatów wysuwa się Bernardo Silva. Portugalczykowi kończy się kontrakt z Manchesterem City, co czyni go atrakcyjną opcją rynkową, a jego styl gry ma być akceptowany przez Hansiego Flicka.

Barcelona traktuje te informacje na razie w kategoriach rozważań i sondowania rynku. Na ten moment nie ma mowy o oficjalnych negocjacjach, ale nazwisko Bernardo Silvy coraz częściej pojawia się w klubowych rozmowach jako potencjalne wzmocnienie środka pola i jednocześnie realne wsparcie dla Pedriego.