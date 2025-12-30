Pedri i Gavi dowiedzieli się o odejściu młodej gwiazdy Barcelony

Pedri i Gavi jako jedni z pierwszych otrzymali informację o odejściu Marca Bernala - poinformował El Nacional. Wokół młodego Hiszpana głośno zrobiło się ponad rok temu, gdy zachwycił Hansiego Flicka na treningach.

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri i Gavi już wiedzą o transferze

W szatni Barcelony temat przyszłości Marca Bernala nie jest już tajemnicą. 18-latek miał poinformować najbliższych kolegów z zespołu, w tym Pedriego i Gaviego, że jego odejście z klubu jest bardzo realne. Nie jest jeszcze przesądzone, czy stanie się to zimą, czy dopiero po sezonie, ale kierunek jest jasny.

Bernal wrócił niedawno po zerwaniu więzadła krzyżowego i chce odbudować formę poprzez regularne występy. Z tym w Barcelonie może być problem. Konkurencja w środku pola jest ogromna, a Hansi Flick nie jest w stanie zagwarantować mu minut, których młody zawodnik potrzebuje na tym etapie kariery.

Trener bardzo wysoko ceni potencjał Bernala i w klubie wciąż widzą w nim następcę Sergio Busquetsa, ale coraz częściej mówi się o wypożyczeniu. Rozmowy z kilkoma klubami La Liga już trwają, a na prowadzenie wysunęła się Girona, która najmocniej zabiega o jego pozyskanie.

Barcelona nie zamierza jednak działać w pośpiechu. Ostateczna decyzja ma zapaść pod koniec stycznia i będzie zależna od sytuacji kadrowej zespołu. Jeśli Flick uzna, że Bernal może jeszcze się przydać, zostanie w klubie do lata. Jeśli nie, to odejście stanie się faktem.