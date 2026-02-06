Perez planuje transfer w stylu Figo. Real chce gwiazdora Barcelony

Florentino Perez jest wielkim fanem Pedriego i chciałby w przyszłości sprowadzić go do Realu Madryt - wynika z sensacyjnych informacji portalu El Desmarque. Transfer pomocnika Barcelony do stolicy Hiszpanii wydaje się jednak mało prawdopodobny.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Pedri marzeniem Realu Madryt

Włodarze Realu Madryt zdają sobie sprawę, że środek pola jest aktualnie jednym ze słabszych punktów zespołu prowadzonego przez Alvaro Arbeloę. Królewscy planują więc wzmocnienia tej formacji w najbliższych latach. Z przeprowadzką na Santiago Bernabeu łączone są takie nazwiska jak Enzo Fernandez, Kees Smit czy Bruno Fernandes.

Według mediów z Półwyspu Iberyjskiego prezydent stołecznego klubu – Florentino Perez – ma jednak w głowie znacznie bardziej ambitny plan, gdyż marzy o sprowadzeniu zawodnika z absolutnego topu, który mógłby stać się twarzą nowej ery w Madrycie.

Jak informuje w piątkowy wieczór portal „El Desmarque”, wymarzonym celem Pereza jest bowiem… Pedri. 78-letni działacz chciałby w ten sposób powtórzyć historyczny transfer Luisa Figo, który swego czasu zamienił Barcelonę na Real.

Sternik piętnastokrotnych zdobywców Ligi Mistrzów wierzy, że taki ruch jest możliwy, choć zdaje sobie sprawę z trudności negocjacyjnych. Zdaniem Florentino Pereza najłatwiej będzie podjąć próbę przed startem kampanii 2027/2028, kiedy kontrakt hiszpańskiego pomocnika z obecnym klubem zacznie zbliżać się do końca.

Pedri z powodzeniem występuje w barwach zespołu Blaugrany od lipca 2020 roku, kiedy przeniósł się na Camp Nou z UD Las Palmas za 23 miliony euro. Etatowy reprezentant Hiszpanii w koszulce Barcelony rozegrał już 227 spotkań, zdobył 28 bramek i zanotował 29 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 140 milionów euro. Umowa piłkarza z katalońskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.