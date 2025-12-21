Paulo Dybala może zagrać w tej lidze. Dwa kluby zainteresowane

AS Roma niemal na pewno nie przedłuży wygasającego po tym sezonie kontraktu z Paulo Dybalą. Jak dowiedział się Ekrem Konur, 32-letni Argentyńczyk może wylądować w Major League Soccer, ponieważ interesują się nim Inter Miami oraz Los Angeles FC.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Inter Miami oraz Los Angeles FC obserwują sytuację Dybali

Przyszłość Paulo Dybali stoi pod ogromnym znakiem zapytania, ponieważ jego kontrakt z Romą obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Wygląda więc na to, że rzymski klub nie zaproponuje Argentyńczykowi nowej umowy. Obie strony mają rozstać się po zakończeniu obecnego sezonu, co oznacza, iż doświadczony piłkarz będzie dostępny na rynku transferowym bez kwoty odstępnego.

Taka sytuacja sprawia, że 32-letni cofnięty napastnik wzbudza spore zainteresowanie na całym świecie. Dybala jest łączony między innymi z CA Boca Juniors, Al-Qadisiyah FC oraz Sao Paulo FC. Zatem coraz więcej wskazuje na to, iż opuści Europę, zwłaszcza że do walki o jego podpis dołączyły także dwa kluby z MLS.

Według Ekrema Konura sytuację zawodnika o polskich korzeniach monitorują bowiem Inter Miami oraz Los Angeles FC. W tym pierwszym zespole występuje już kilku Argentyńczyków – chociażby Leo Messi czy Rodrigo De Paul.

Paulo Dybala od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy swojego pokolenia. Karierę rozpoczynał w Instituto Cordoba, a do Europy trafił w 2012 roku, podpisując kontrakt z Palermo. Trzy lata później przeniósł się do Juventusu, z którym zdobył pięć mistrzostw Włoch. Od lata 2022 roku reprezentuje barwy Romy. W aktualnej kampanii rozegrał 14 spotkań, strzelił 2 gole i zanotował 1 asystę, spędzając na boisku ponad 750 minut.