Manchester United robi wszystko, co w jego mocy, żeby już zimą sprowadzić Patricka Dorgu z Lecce. Czerwone Diabły wkrótce wystosują nową ofertę, która będzie zbliżona do 40 milionów euro - poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

Patrick Dorgu trafi na Old Trafford? Nowa propozycja w drodze

Głównym celem transferowym Manchesteru United podczas trwającego zimowego okienka jest Patrick Dorgu. Czerwone Diabły prowadzą rozmowy z Lecce w sprawie pozyskania 20-letniego wahadłowego, ale póki co negocjacje nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Angielski gigant złożył już dwie oferty – pierwsza opiewała na 27 milionów euro, a druga na 30 milionów euro. Tymczasem włoska ekipa wyceniła swojego piłkarza na 40 milionów euro.

Lecce podobno jest gotowe zatrzymać czterokrotnego reprezentanta Danii do końca aktualnego sezonu, jeżeli na stole nie pojawi się satysfakcjonująca propozycja. Jak podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Manchester United wkrótce podejmie jeszcze jedną próbę zakontraktowania prawego obrońcy, który równie dobrze może zagrać na skrzydle. Czerwone Diabły mają zbliżyć się do kwoty, jakiej oczekuje klub z Półwyspu Apenińskiego.

Negocjacje między stronami najpewniej zostaną wznowione, a najnowsza oferta Manchesteru United, razem z dodatkami, będzie wynosiła około 40 milionów euro. To powinno przekonać Lecce do sprzedaży wahadłowego, tym bardziej że sam piłkarz już dawno porozumiał się z ekipą z Old Trafford co do warunków kontraktu indywidualnego. W obecnym sezonie Patrick Dorgu strzelił 3 bramki i zaliczył 1 asystę w 23 spotkaniach.