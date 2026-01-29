Papszun walczy o napastnika. Legia coraz bliżej transferu

Legia Warszawa jest zainteresowana transferem Rafała Adamskiego. W negocjacje zaangażował się sam Marek Papszun. Stołeczny klub pracuje nad dopięciem tej operacji - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia pracuje nad transferem Adamskiego

Legia Warszawa od początku zimowego okienka planuje transfer nowego napastnika. Już kilka razy mówił o tym Marek Papszun, który ma do dyspozycji jedynie Miletę Rajovicia i Antonio Colaka. Żaden z nich jesienią nie błyszczał, dlatego pojawił się pomysł wzmocnienia rywalizacji w linii ataku. Zwłaszcza, że Papszun może się zdecydować na grę dwójką napastników, więc potrzebuje mieć w kadrze przynajmniej jeszcze jednego.

Na liście życzeń stołecznej ekipy znalazł się Rafał Adamski, który ma za sobą znakomitą rundę na zapleczu Ekstraklasy. Przenosiny do Pogoni Grodzisk Mazowiecki okazały się dla niego strzałem w dziesiątkę – jesienią uzbierał w samej pierwszej lidze 11 bramek oraz 10 asyst. Papszun uważa, że byłby ciekawym uzupełnieniem ofensywy Legii.

Między klubami wciąż toczą się negocjacje. Legia rozmawia też z Adamskim w sprawie warunków kontraktu oraz planów dotyczących rozwoju. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnił, że w tę operację osobiście zaangażował się też sam Papszun, który spotkał się z zawodnikiem. Pogoń Grodzisk Mazowiecki zgodzi się na sprzedaż swojego gwiazdora, zwłaszcza do Legii, która jest jej partnerem.

Adamski musi tej zimy wybrać nowy klub. Oprócz Legii, ma na stole też oferty z innych klubów Ekstraklasy oraz lig zagranicznych.