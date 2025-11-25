Chelsea rzuca wyzwanie Liverpoolowi. Mają ten sam cel transferowy

Pablo Barrios jest rozchwytywany na rynku transferowym. Jak poinformował Mark Brus na łamach brytyjskiego portalu Daily Briefing, Chelsea oraz Liverpool podczas najbliższego letniego okienka powalczą o podpis młodego pomocnika Atletico Madryt.

michael melia / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Pablo Barrios pod lupą angielskich potentatów

Chelsea oraz Liverpool planują poważnie wzmocnić środek pola podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Zarówno Enzo Maresca, jak i Arne Slot widzą potrzebę zwiększenia rywalizacji w tej formacji, dlatego oba londyńskie kluby przygotowują już listę potencjalnych kandydatów do wzmocnienia składu. Co ciekawe, według medialnych doniesień może dojść między nimi do bezpośredniej rywalizacji o jednego zawodnika, który od pewnego czasu wzbudza zainteresowanie na rynku.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Marka Brusa na łamach portalu „Daily Briefing” wynika, że Chelsea oraz Liverpool powalczą o podpis pomocnika Atletico Madryt – Pablo Barriosa. Władze klubu z Estadio Metropolitano chcą zatrzymać swojego utalentowanego zawodnika, jednak sam piłkarz może być otwarty na nowe wyzwanie, zwłaszcza w jeszcze bardziej konkurencyjnej lidze. Angielskie zespoły postrzegają 23-letniego pomocnika jako idealne wzmocnienie na lata.

Pablo Barrios jest wychowankiem Realu Madryt, a do akademii lokalnego rywala – Atletico – trafił w 2017 roku. Sześć lat później udało mu się awansować do pierwszego zespołu, gdzie błyskawicznie stał się ważną postacią drużyny Diego Simeone.

W barwach ekipy Los Rojiblancos rozegrał łącznie 121 meczów, zdobył 7 bramek i zanotował 7 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia 22-letniego Hiszpana na 55 milionów euro, co dobrze oddaje jego rosnącą pozycję na europejskiej scenie.