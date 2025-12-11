Oxlade-Chamberlain trenuje z Arsenalem. Zdecydował, gdzie chce grać

Alex Oxlade-Chamberlain ma nadzieję, że w styczniu wróci do Premier League. Obecnie piłkarz trenuje z Arsenalem - poinformował The Athletic.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alex Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain chce wrócić do Premier League

Były pomocnik Kanonierów od kilku tygodni trenuje w Londynie z zespołem do lat 21. Do powrotu na obiekty Arsenalu doprowadziła rozmowa z Perem Mertesackerem, który obecnie odpowiada za akademię. Oxlade-Chamberlain poprosił o możliwość treningów i przekonywał, że może przy okazji pomóc młodszym zawodnikom swoim doświadczeniem.

Klub przystał na ten pomysł, a sam zawodnik przyznaje, że słowa Mikel Artety, który nazwał go jednym z najlepszych „charakterów”, jakie spotkał w futbolu, dodatkowo go zmotywowały.

Anglik rozegrał już nawet zamknięty sparing z Manchesterem United U21 i podkreśla, że fizycznie czuje się bardzo dobrze. Obserwując pracę akademii, twierdzi, że Arsenal ma dziś idealne warunki, by regularnie walczyć o największe trofea.

Oxlade-Chamberlain pozostaje wolnym zawodnikiem po odejściu z Besiktasu latem. Odrzucił oferty z zagranicy, bo chce zostać w Anglii. To dla niego ważne także z powodów rodzinnych. Wraz z żoną czekają na drugie dziecko i nie chcą przeprowadzek. Dlatego liczy, że w styczniu zgłosi się klub z Premier League, który pozwoli mu wrócić do regularnego grania.