PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Chelsea wytypowała Victora Osimhena jako wymarzone wzmocnienie linii ataku. SSC Napoli oczekuje ze Nigeryjczyka 150 milionów euro, ale ta kwota nie odstrasza The Blues. Planują włączyć w transakcję Romelu Lukaku.

Latem Chelsea chce wzmocnić środek ataku

Faworytem do spełnienia tej roli jest Victor Osimhen

Napoli żąda za swoją gwiazdę 150 milionów euro. The Blues chcą zaproponować wymianę za Romelu Lukaku

Osimhen wygra mistrzostwo, po czym odejdzie w zamian za Lukaku?

Chelsea w ciągu ostatniego roku wydała ogromną sumę pieniędzy. Nie jest to bynajmniej koniec wydatków Todda Boehly’ego. Najważniejszą pozycją, wymagającą dalszego wzmocnienia latem, jest środek ataku. Kai Havertz średnio radzi sobie w roli fałszywego napastnika, a nowy właściciel chce sprowadzić snajpera z krwi i kości.

Faworytem do objęcia tej roli jest Victor Osimhen. Reprezentant Nigerii błyszczy w tym sezonie. Jest jednym z liderów SSC Napoli, które pewnie zmierza ku pierwszemu mistrzostwu Włoch od przełomu lat 80. i 90. – czyli czasów Diego Maradony.

Partenopei oczekują za 24-latka aż 150 milionów euro. Ta kwota nie odstrasza jednak The Blues. Zamierzają oni bowiem włączyć w transakcję Romelu Lukaku. Wypożyczenie Belga do Interu Mediolan jest, jak dotąd, niewypałem. We Włoszech wciąż pamiętają jednak dobre występy piłkarza Chelsea.

Aurelio De Laurentiis niedawno podkreślał, że Osimhen nie jest na sprzedaż. Londyńczycy pokazali jednak zimą, że jeśli mocno zależy im na jakimś piłkarzu, wcześniej czy później osiągają swój cel.

Osimhen rozegrał w tym sezonie 21 spotkań dla Napoli we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 17 bramek i cztery asysty. Z 16 ligowymi trafieniami jest liderem klasyfikacji strzelców Serie A.

Zobacz też: Aston Villa zdeterminowana ws. reprezentanta Hiszpanii.

SSC Napoli Cremonese 1.20 7.50 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2023 18:29 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin