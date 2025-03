Osimhen poinformował Man United. Jest decyzja

Victor Osimhen w lecie powinien zmienić miejsce pracy. Reprezentant Nigerii szykuje się do transferu. Czy trafi do Man United? Jak twierdzi Graeme Bailey, 26-latek poinformował Czerwone Diabły o swoich planach.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen nie stawia warunków

Jak w tym sezonie prezentuje się Victor Osimhen? Wprost kapitalnie. Napastnika Galatasaray w 30 meczach zdobył 26 bramek i zanotował pięć asyst. Nigeryjczyk obecnie prowadzi w klasyfikacji strzelców Super Lig – w ostatnich trzech ligowych spotkaniach aż sześciokrotnie umieszczał piłkę w siatce. Trudno sobie wyobrazić, by 26-latek kontynuował grę w Turcji.

Osimhen w Galatasaray występuje tylko na zasadzie wypożyczenia. Po zakończeniu rozgrywek wróci do Napoli, z którym jest związany kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku. Jednak nic nie wskazuje na to, by Partenopei zamierzali budować zespół wokół byłego snajpera Lille. Wszystko wskazuje na transfer definitywny, a jednym z klubów, które walczą o podpis wychowanka Ultimate Strikers FC, jest Manchester United.

Zobacz WIDEO: Manchester United – sezon 2024/25

Graeme Bailey przekonuje, że Osimhen podjął decyzję w kwestii swojej przyszłości i pozytywnie odpowiedział na zainteresowanie Czerwonych Diabłów. Reprezentant Nigerii chce przenieść się na Old Trafford – nawet jeżeli Man United nie awansuje do Ligi Mistrzów. A to zadanie wydaje się wyjątkowo trudne, ponieważ w tej chwili drużyna Rubena Amorima może zakwalifikować się do elitarnych rozgrywek tylko poprzez zwycięstwo w Lidze Europy.