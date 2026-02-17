Osimhen mógł trafić do Juventusu. Ujawnił kulisy rozmów

11:22, 17. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Źródło:  Calciomercato

Victor Osimhen przed dwumeczem z Juventusem w Lidze Mistrzów wrócił do tematu niedoszłego transferu do Turynu. W rozmowie z La Gazzetta dello Sport przyznał, że Bianconeri naprawdę go chcieli.

Victor Osimhen
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen mówi wprost o transferze do Juventusu

Victor Osimhen jest dziś jedną z największych gwiazd Galatasaray. To on ma poprowadzić turecki zespół w dwumeczu z Juventusem w rundzie play-off Ligi Mistrzów. Niewiele jednak brakowało, aby ten mecz rozgrywał już w barwach Starej Damy. Latem ubiegłego roku trwały rozmowy w sprawie jego transferu do Turynu.

Napastnik potwierdził to w rozmowie z La Gazzetta dello Sport. – Tak, mogłem być dziś w Juventusie. Giuntoli do mnie zadzwonił, zanim zaczęły się rozmowy z Galatasaray. Rozmawiałem z kilkoma osobami z klubu. Okazali mi duże zainteresowanie, ale wiedziałem, że nie pozwolą mi odejść – przyznał. W ten sposób odniósł się do stanowiska władz Napoli, które nie chciały wzmacniać ligowego rywala.

Osimhen podkreślił, że zainteresowanie było konkretne. – Kiedy dzwoni Juventus, niezależnie od wszystkiego, musisz usiąść i wysłuchać – dodał. Jednocześnie zaznaczył, że dziś jest szczęśliwy w Turcji i czuje się ważną częścią projektu Galatasaray.

Nigeryjczyk wypowiedział się też o swojej pozycji w światowym futbolu. – Nie lubię porównań, ale wiem, że jestem wśród najlepszych napastników na świecie. Jeśli nie numerem jeden, to numerem dwa. W najgorszym razie numerem trzy – stwierdził z pewnością siebie. Teraz przed nim bezpośrednie starcie z klubem, który chciał go zatrzymać w Serie A.

