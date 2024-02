IMAGO / Kessler-Sportfotografie Na zdjęciu: Omar Marmoush

Omar Marmoush może zaliczyć głośny transfer

Egipcjanin notuje dobre występy w Bundeslidze

Interesują się nim Tottenham i Newcastle

OmarMarmoush zamieni Bundesligę na Premier League?

Omar Marmoush to objawienie tego sezonu Bundesligi. Egipski napastnik Eintrachtu Frankfurt rozegrał 18 meczów w lidze, notując 10 goli i 5 asyst. Do tego dorobku dołożył 4 bramki w Lidze Konferencji Europy.

25-latek odnajduje się na pozycji środkowego napastnika i cofniętego napastnika. Jego wszechstronność zwróciła uwagę dużo większych klubów. Przez niektórych jest określany nawet jako “nowy Salah” lub “lepszy Harry Kane”. Oczywiście trzeba traktować to z przymrużeniem oka, ale zainteresowanie ze strony Newcastle United i Tottenhamu nie wzięło się znikąd.

Analitycy SciSports rzeczywiście porównali Marmousha do Kane’a i ocenili, że style gry obu piłkarzy są do siebie bardzo zbliżone. Dlatego przynajmniej teoretycznie mógłby to być świetny wybór dla Kogutów.

